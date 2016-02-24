Власти России признали, что экономический кризис в стране надолго

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что сложная ситуация в экономике носит долгосрочный характер.

Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация носит долгосрочный характер. Мы видим, что таких отскоков с точки зрения улучшения платежного баланса, как это было в прошлые сложные моменты, мы не ожидаем. Поэтому мы готовимся к длительной работе в нынешних условиях», — сказал министр, подчеркнув, что сейчас ситуация значительно отличается от кризисов 1998 и 2008–2009 годов.

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Ранее Силуанов напомнил правительству о недостатке средств на антикризисный план. По его словам, из 250 млрд руб. на исполнение антикризисного плана у правительства есть лишь 120 млрд руб.