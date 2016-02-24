Яценюк предложил продавать активы ликвидируемых банков на торговой площадке Минюста

Кабинет министров Украины предложил проводить продажу активов и имущества банков, ликвидируемых в рамках процесса очищения банковской системы, на одной площадке - площадке Министерства юстиции Украины.

Об этом в ходе заседания правительства сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Все имущество ликвидируемых банков должно продаваться исключительной на одной площадке. У нас есть площадка Минюста - система электронных торгов арестованным имуществом", - сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что сейчас имущество продается на 59 разных площадках, зачастую неэлектронных. Переход на одну площадку, по мнению Яценюка, даст возможность получить необходимые средства от реализации имущества, возможность вернуть юрлицам средства, которые остались на счетах ликвидированных банков, а также даст возможность НБУ вернуть средства по рефинансированию.

"Мы готовы протянуть руку Фонду гарантирования вкладов (который занимается продажей имущества банков - УНИАН). С главой НБУ (Валерией Гонтаревой - УНИАН) мы говорили, она поддерживает эту идею", - отметил Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, по итогам очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014-2015 годы признал неплатежеспособными свыше 60 банков, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. За эти два года фонд выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков порядка 60 миллиардов гривень возмещения по вкладам.

Вкладчики банков, в которых осуществляется временная администрация или ликвидация, получают возмещение по своим вкладам через Фонд гарантирования, включая сумму вклада с процентами, начисленными на дату признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тысяч гривень.

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Национальный банк Украины рассчитывает, что в 2016 году Фонд гарантирования не будет нуждаться в дополнительных средствах от государства, и будет осуществлять выплаты гарантированных сумм вкладчикам за счет имеющихся у Фонда средств, а также за счет продажи активов неплатежеспособных банков. Фонд, в частности, намерен в 2016 году выручить от продажи активов банков-банкротов 7-8 миллиардов гривень.