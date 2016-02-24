Британский фунт обновил минимум к доллару с 2009 года из-за опасений выхода из ЕС

Курс национальной валюты Великобритании — фунта стерлингов — к доллару США опустился ниже $1,40, обновив самый низкий уровень с марта 2009 года, передает Bloomberg.

В ходе торгов 24 февраля фунт упал на 0,7%, до $1,3914. В паре с евро он снизился на 0,3%, до 78,82 пенса.

Эксперты HSBC опасаются, что фунт может упасть еще на 20% с текущего уровня в случае выхода Великобритании из Евросоюза.

Аналитики Morgan Stanley ожидают менее выраженного падения — до $1,30 к концу 2016 года, независимо от результатов британского референдума о членстве в ЕС.

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29 из 34 экономистов, опрошенных агентством, прогнозируют падение фунта до $1,35 или ниже в течение недели после референдума, если британцы откажутся от членства в ЕС. Последний раз фунт стоил меньше $1,35 в 1985 году.

Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза назначен на 23 июня.

Напомним, ранее газета Financial Times писала, что половина крупнейших британских компаний поддержат членство Великобритании в ЕС.