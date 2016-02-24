Нацбанк для поддержки гривни продал более $15 миллионов

Национальный банк Украины на сегодняшнем валютном аукционе продал банкам 15,3 миллиона долларов США, при этом средневзвешенный курс аукциона составил 27,1904 гривни/доллар.

Как сообщается на сайте регулятора, всего банки подали заявки на покупку 27,2 миллиона долларов. Минимальный курс по результатам аукциона составил 27,15 гривни/доллар, максимальный – 27,23 гривни/доллар. По минимальному курсу куплено 16,3% валюты.

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Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке сегодня к середине торгов установились на уровне 27,21/27,30 гривни/доллар.

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По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 27,2329 гривни/доллар.