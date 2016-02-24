Нацбанк согласовал приобретение существенной доли в шести банках

Национальный банк Украины согласовал приобретение существенного участия в капитале шести банков – "Индустриалбанк", "Альпари Банк", "Экспресс-Банк", "Альфа-Банк", "БТА Банк" и банк "Центр".

Как сообщается на сайте НБУ, в том числе на прошлой неделе регулятор согласовал приобретение более 70% уставного капитала "Индустриалбанка" и более 80% "Экспресс-Банка" семье Дворецких, и после получения Розой, Анной и Игорем Дворецкими согласования НБУ структуры собственности этих банков рассматриваются как прозрачные.

Также НБУ согласовал приобретение существенного участия в капитале "Альфа-Банка" Михаилу Фридману, Герману Хану, Петру Авену и Алексею Кузмичеву, которые являются собственниками ABH Holdings SA, опосредованно владеющей акциями "Альфа-Банка". Согласование происходило после вступления в силу законодательства об ответственности связанных с банком лиц, в результате чего указанные лица получили статус владельцев существенного участия.

Граждане Казахстана Нуржан Субханбердин и Кенес Ракишев получили согласование регулятора на приобретение существенного участия в капитале "БТА Банка" в размере более 47% каждый.

Бахтари Хедаятоллах Муса получил согласие НБУ на единоличное прямое приобретение существенного участия в "Альпари Банке" в размере 100%.

Кроме того, НБУ согласовал приобретение единоличного прямого существенного участия в банке "Центр" гражданину Франции Хамеду Алихани, который до недавних пор являлся опосредованным владельцем существенного участия в этом банке в размере 60%, однако ранее не проходил согласования в НБУ. В августе 2015 года Алихани увеличил свою долю до 100% без получения согласия регулятора, в связи с чем на компанию, через которую произошло увеличение доли, был наложен штраф в размере 1,2 миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года НБУ обнародовал перечень из 48 банков с непрозрачной структурой собственности, которые регулятор обязал предоставить пакеты документов о реальных собственниках и контролерах.

Впоследствии НБУ сообщал о ряде банков, которые урегулировали вопрос прозрачности структуры собственности. Так, по состоянию на 19 февраля в списке банков с непрозрачной структурой собственности оставались 29 банков, на долю которых приходится менее 3% банковской системы.

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НБУ планирует завершить процесс обеспечения прозрачности структуры собственности украинских банков к концу первого квартала 2016 года.