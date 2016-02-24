Капитал украинских банков преодолел установленный минимум

Норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала по банковской системе Украины на 1 февраля 2016 года снизился до 9,63% с 12,31%, преодолев установленный допустимый минимум в 10%.

Об этом свидетельствуют данные о выполнении банковской системой Украины экономических нормативов, опубликованные на сайте Национального банка Украины.

Согласно разъяснениям НБУ, на динамику нормативов в первую очередь повлияло снижение по ряду банков расчетного финансового результата текущего года, в результате чего основной капитал сократился в целом по системе, что привело к снижению объема регулятивного капитала на 27,4 млрд грн.

В свою очередь, снижение объема регулятивного капитала стало причиной сокращения других нормативов, в расчете которых он используется, включая адекватность регулятивного капитала, а также нормативы кредитного риска.

В частности, на 1 февраля банковская система превысила норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами, который не должен превышать 25%. Значение норматива выросло до 45,56% с 31,19% месяцем ранее.

Остальные нормативы по банковской системе Украины находятся в пределах допустимых значений НБУ.

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Как сообщал УНИАН, норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала по банковской системе Украины на 1 января вырос до 12,31%, превысив установленный допустимый минимум в 10%, после провала до 8,92% по состоянию на 1 декабря.

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Регулятивный капитал банков в декабре 2015 года вырос на 30,5 млрд грн – до 129,8 миллиарда гривень за счет начала процедуры ликвидации двух банков, регулятивный капитал которых был отрицательным, а также благодаря докапитализации ряда банков с иностранным капиталом.