Нацбанк укрепил официальную гривню до 27,21 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2721,8630 (24 февраля – 2723,3858)

100 EUR – 2988,8778 (24 февраля – 2996,2691)

10 RUR – 3,5630 (24 февраля – 3,5308)

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,25/27,35 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,0050/30,1150 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3510/0,3530 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,2186 гривни/доллар, к этому часу заключена 531 сделка на сумму 315,45 миллиона долларов.