Ликвидацию "VAB Банка" и банка "Камбио" продлят на 2 года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию двух банков - "VAB Банка" и банка "Камбио" - на 2 года.

Как сообщается на сайте фонда, ликвидация "VAB Банка" продлится до 19 марта 2018 года включительно, ликвидация банка "Камбио" - до 1 марта 2018 года включительно.

На это же период Фонд гарантирования продлил полномочия ликвидаторов банков – Марины Славкиной в "VAB Банке" и Владимира Додусенко в банке "Камбио".

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Справка УНИАН. Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации "VAB Банка" 19 марта 2015 года. С 21 ноября 2014 года в банке работала временная администрация.

"VAB Банк" работал на рынке Украины с 1992 года и входил в группу крупных банков по объему активов. Банк принадлежал собственнику одного из крупнейших аграрных производителей Украины Ukrlandfarming Олегу Бахматюку.

Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации банка "Камбио" со 2 марта 2015 года. Временная администрация работала в банке с 8 декабря 2014 года.

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Банк "Камбио" работал на рынке Украины с 2004 года и входил в группу небольших финучреждений. СМИ связывали банк с Вадимом Копыловым, который ранее занимал должности замглавы налоговой администрации, а также замминистра в министерствах угольной промышленности, финансов, топлива и энергетики, экономики. Возглавлял правление НАК "Нафтогаз Украины" в 2000-2002 годах.