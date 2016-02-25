Вашингтон предостерег американские банки от покупки долговых облигаций России - WSJ
Минфин и Госдеп США отмечают, что это будет противоречить санкционной политике против Москвы.
Власти США рекомендовали нескольким крупным банкам отказаться от покупки гособлигаций России. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.
По сведениям газеты, в 2016 году Москва впервые с введения санкций выпустит международные облигации на сумму не менее $3 млрд.
Как утверждает WSJ, Россия пригласила поучаствовать в их покупке европейские, китайские и американские банки, в том числе Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase & Co. и Morgan Stanley.
Минфин и Госдеп США выпустили специальное предупреждение, получив от банков вопросы о том, могут ли они участвовать в покупке бондов. Так, в Вашингтоне считают, что такие сделки будут противоречить санкционной политике, передает РБК.
«Очень важно, чтобы частные компании в США, Евросоюзе и во всем остальном мире понимали, что Россия останется рынком с высокой степенью риска, пока она будет продолжать действия по дестабилизации в Украине», — заявили WSJ в Госдепартаменте. Представители ведомства также предупредили о «репутационных рисках» при возвращении к обычному режиму бизнеса с Россией.
Как отмечает WSJ, не все американские банки уже определились с дальнейшими действиями. Так, в Citigroup рассказали газете, что банк не будет участвовать в покупке облигаций. В свою очередь, другие кредитные организации, в том числе Goldman Sachs и J.P. Morgan, продолжают взвешивать возможности.
Покупка российских облигаций напрямую не противоречит санкционным ограничениям, которые были введены Вашингтоном. При этом руководители некоторых банков опасаются, что если они примут участие в сделке, то Россия направит привлеченные средства в находящиеся под санкциями компании. Таким образом, банки могут непреднамеренно нарушить политику санкций, поясняет WSJ.
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Кроме того, некоторые должностные лица полагают, что продажа бондов является своеобразной «лазейкой» для Москвы. В случае если банки примут участие в покупке облигаций, Россия сможет назвать санкции бессмысленными, сославшись на то, что она косвенно получает помощь от кредитных организаций США. Это, как указывает WSJ, может стать фиаско во внешней политике Вашингтона.