Вашингтон предостерег американские банки от покупки долговых облигаций России - WSJ

Власти США рекомендовали нескольким крупным банкам отказаться от покупки гособлигаций России. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

По сведениям газеты, в 2016 году Москва впервые с введения санкций выпустит международные облигации на сумму не менее $3 млрд.

Как утверждает WSJ, Россия пригласила поучаствовать в их покупке европейские, китайские и американские банки, в том числе Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan Chase & Co. и Morgan Stanley.

Минфин и Госдеп США выпустили специальное предупреждение, получив от банков вопросы о том, могут ли они участвовать в покупке бондов. Так, в Вашингтоне считают, что такие сделки будут противоречить санкционной политике, передает РБК.

«Очень важно, чтобы частные компании в США, Евросоюзе и во всем остальном мире понимали, что Россия останется рынком с высокой степенью риска, пока она будет продолжать действия по дестабилизации в Украине», — заявили WSJ в Госдепартаменте. Представители ведомства также предупредили о «репутационных рисках» при возвращении к обычному режиму бизнеса с Россией.

Как отмечает WSJ, не все американские банки уже определились с дальнейшими действиями. Так, в Citigroup рассказали газете, что банк не будет участвовать в покупке облигаций. В свою очередь, другие кредитные организации, в том числе Goldman Sachs и J.P. Morgan, продолжают взвешивать возможности.

Покупка российских облигаций напрямую не противоречит санкционным ограничениям, которые были введены Вашингтоном. При этом руководители некоторых банков опасаются, что если они примут участие в сделке, то Россия направит привлеченные средства в находящиеся под санкциями компании. Таким образом, банки могут непреднамеренно нарушить политику санкций, поясняет WSJ.

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Кроме того, некоторые должностные лица полагают, что продажа бондов является своеобразной «лазейкой» для Москвы. В случае если банки примут участие в покупке облигаций, Россия сможет назвать санкции бессмысленными, сославшись на то, что она косвенно получает помощь от кредитных организаций США. Это, как указывает WSJ, может стать фиаско во внешней политике Вашингтона.