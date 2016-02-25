Россияне стали хранить валюту в белорусских "дочках" банков РФ

Дочерние отделения российских банков в Беларуси отметили заметный рост активности вкладчиков из России, размещающих там вклады в долларах и евро. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, прирост валютных депозитов почти в два раза от вкладчиков из России зафиксировали дочерний банк Альфа-банка в Беларуси, Белгазпромбанк («дочка» Газпромбанка) и «дочка» Сбербанка БПС-Сбербанк.

«Мы фиксируем всплеск интереса к размещению средств клиентами-россиянами. В основном это вклады в долларах и евро», — сказали изданию в Альфа-банке.

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Исключением стал лишь белорусский дочерний ВТБ, который исторически развивался как корпоративный. По их данным, доля средств граждан в структуре обязательств банка — всего около 2%.

Причина интереса россиян к белорусским банкам — высокие ставки по валютным вкладам по сравнению с российскими.

«К концу 2015 года доходность по валютным вкладам в России существенно снизилась вслед за ключевой ставкой. В то же время в Беларуси ставки сохранились на высоком уровне», — сказал один из сотрудников банка из топ-5.

Максимальная доходность по вкладам в долларах и евро в белорусских Альфа-банке, БПС-Сбербанке, ВТБ и Белгазпромбанке в настоящий момент составляет 5% по двухлетним безотзывным депозитам. Для сравнения, по срочным депозитам сроком более двух лет в их российских материнских банках максимальная доходность не превышает 2,5%.

Дополнительным стимулом для размещения вкладов россиянами в «дочках» знакомых российских банков в Беларуси является местная система гарантированного возмещения вкладов: у нее отсутствуют ограничения размера страховки, а выплата компенсации происходит в валюте вклада. В России же есть ограничение (до 1,4 млн руб.) и принудительная конвертация в рубли по курсу на дату отзыва у банка лицензии.

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Тем не менее всегда существует риск изменения законодательства, в том числе и в Беларуси. Зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко отметил, что среди негативных сценариев возможен прямой запрет на вывоз валюты из страны нерезидентами или ограничения выплат по вкладам.