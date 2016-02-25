Россияне стали хранить валюту в белорусских "дочках" банков РФ

11:03, 25 февраля 2016
Финансы
1789

Причина интереса россиян к белорусским банкам — высокие ставки по валютным вкладам по сравнению с российскими.

REUTERS

Дочерние отделения российских банков в Беларуси отметили заметный рост активности вкладчиков из России, размещающих там вклады в долларах и евро. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, прирост валютных депозитов почти в два раза от вкладчиков из России зафиксировали дочерний банк Альфа-банка в Беларуси, Белгазпромбанк («дочка» Газпромбанка) и «дочка» Сбербанка БПС-Сбербанк.

«Мы фиксируем всплеск интереса к размещению средств клиентами-россиянами. В основном это вклады в долларах и евро», — сказали изданию в Альфа-банке.

Читайте такжеРоссийская экономика не выдержит курса выше 80 рублей за доллар - Economy Times

Исключением стал лишь белорусский дочерний ВТБ, который исторически развивался как корпоративный. По их данным, доля средств граждан в структуре обязательств банка — всего около 2%.

Причина интереса россиян к белорусским банкам — высокие ставки по валютным вкладам по сравнению с российскими.

«К концу 2015 года доходность по валютным вкладам в России существенно снизилась вслед за ключевой ставкой. В то же время в Беларуси ставки сохранились на высоком уровне», — сказал один из сотрудников банка из топ-5.

Максимальная доходность по вкладам в долларах и евро в белорусских Альфа-банке, БПС-Сбербанке, ВТБ и Белгазпромбанке в настоящий момент составляет 5% по двухлетним безотзывным депозитам. Для сравнения, по срочным депозитам сроком более двух лет в их российских материнских банках максимальная доходность не превышает 2,5%.

Дополнительным стимулом для размещения вкладов россиянами в «дочках» знакомых российских банков в Беларуси является местная система гарантированного возмещения вкладов: у нее отсутствуют ограничения размера страховки, а выплата компенсации происходит в валюте вклада. В России же есть ограничение (до 1,4 млн руб.) и принудительная конвертация в рубли по курсу на дату отзыва у банка лицензии.

Читайте такжеВласти России признали, что экономический кризис в стране надолго

Тем не менее всегда существует риск изменения законодательства, в том числе и в Беларуси. Зампред правления Райффайзенбанка Андрей Степаненко отметил, что среди негативных сценариев возможен прямой запрет на вывоз валюты из страны нерезидентами или ограничения выплат по вкладам.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter