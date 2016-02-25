Минфин России: Украина должна до 4 марта ответить на иск по "долгу Януковича"

Украина должна до 4 марта ответить на иск РФ по долгу, затем суд назначит слушания.

Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина России Сергей Сторчак, передает ТАСС.

"4 марта - первая ключевая дата, когда украинцы должны ответить на наш иск. А потом суд уже будет назначать слушания", - сказал он.

Поясняя процедуру, Сторчак отметил: "Мы иск предъявили, они - контраргументы против иска должны какие-то выдвинуть. Обычная процедура".

Он напомнил, что общая сумма иска составляет $3 млрд плюс $75 млн невыплаченного купона.

Напомним, Минфин России подал иск к Украине в Высокий суд Лондона, обвинив Украину в невыплате кредита в 3 миллиарда долларов.

В Минфине Украины заявили о готовности решительно отстаивать свои интересы в урегулировании вопроса долга по российским бондам в 3 миллиарда долларов, который был выдан правительству Януковича в 2013 года.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2015 года Украина объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 миллиарда долларов. Мораторий вступил в силу 20 декабря 2015 года.

Выплаты по этим долгам останавливаются до момента принятия предложений Украины по реструктуризации или принятия соответствующего судебного решения.

Долг в 3 миллиарда долларов был признан официальным долгом специальным решением ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда.

В середине января глава Минфина Яресько подчеркнула, что Украина не предложит России новых условий реструктуризации долга, но формат реструктуризации может отличаться от долговой операции, проведенной украинским правительством в августе-ноябре 2015 года.

Украина и Комитет кредиторов 27 августа 2015 года достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 15 млрд долл., которая предполагает полное списание 3 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.