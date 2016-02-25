Украинский экспорт в Азию из-за транзитного эмбарго России упал на 60-80%

Объем экспорта украинской продукции в страны Средней Азии и Кавказа в январе текущего года упал на 60-80% из-за транзитного эмбарго, введенного Россией относительно украинских грузов в начале января текущего года.

Как отмечается в сообщении Министерства экономического развития и торговли, об этом сказала заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская в ходе заседания Генерального совета ВТО.

«Введенный запрет и ограничения в отношении товаров украинского происхождения, а также международного транзита - дискриминационные и политически мотивированные. Они ведут к уменьшению экспорта в страны Средней Азии и Кавказа. Падение экспорта украинской продукции в эти страны составляет 60-80% в январе 2016 года в сравнении с таким же периодом прошлого года», - цитирует Микольскую пресс-служба Минэкономразвития.

Торговый представитель Украины в своем выступлении обратила внимание российской стороны на несоответствие принятых Россией мер принципам и соглашениям ВТО. «Мы призвали восстановить недискриминационный подход (в отношениях - УНИАН) и предупредили, что будем продолжать системно поднимать вопросы, в том числе на ближайшем заседании Комитета по сельскому хозяйству и Совета по торговле товарами ВТО», - сказала Микольская.

Ранее претензии Украины в отношении российского транзитного эмбарго поддержали Канада, США, ЕС и Турция.

Как сообщал УНИАН, Россия ввела запрет на транзит украинских грузов с 4 января текущего года в рамках общей политики защиты российского рынка, принятой Кремлем в ответ на вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 января 2016 года. Запрет транзита был введен после полного эмбарго на экспорт продовольствия из Украины в Россию.

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Проезд железнодорожного и автомобильного транспорта через украинско-российскую границу был полностью заблокирован. В этой связи Украине пришлось использовать обходные маршруты - через Беларусь и Среднюю Азию, а также организовывать специальные конвои для грузового транспорта, идущего по российской территории транзитом в Казахстан и другие страны Азии.

Кроме того, в феврале Украина и Россия обменялись запретами на транзит грузовиков по территории обеих стран, однако с 00:00 25 февраля транзит грузовиков по территории Украины и России был возобновлен.