Нацбанк обеспокоен возвратом Скосырской на пост главы правления "Госзембанка"

Национальный банк Украины выразил обеспокоенность фактом возврата Светланы Скосырской к исполнению обязанностей главы правления «Государственного земельного банка» без согласования с регулятором.

Как сообщается на сайте НБУ, регулятор получил документы о том, что Скосырская уволилась из «Госзембанка» по собственному желанию с 29 января 2016 года, а с 1 февраля уполномочена выполнять обязанности главы правления банка «Альянс», и в НБУ представлен пакет документов для согласования этого назначения.

В то же время, 12 февраля регулятор получил сообщение от банка «Альянс» об увольнении Скосырской, а уже 16 февраля - письмо за ее подписью о «продолжении исполнения полномочий председателя правления «Госзембанка».

«Учитывая сложившуюся ситуацию, для выяснения всех обстоятельств Национальный банк направил соответствующие запросы к самому банку, а также органам государственной власти, уполномоченным на реализацию прав государства как единственного акционера банка», - говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк подчеркивает, что будет принимать все необходимые меры в пределах своей компетенции для обеспечения эффективного управления банком, а также безотлагательно реагировать на нарушение законодательных процедур.

Справка УНИАН. Кабинет министров создал «Государственный земельный банк» в 2012 году для операций с земельными участками и имущественными правами на земельные участки. 100% акций банка принадлежит государству через Министерство финансов Украины.

Госзембанк начал работу в октябре 2013 года, однако из-за дефицита бюджетных ассигнований так и не была проведена инвентаризация земель сельхозназначения и их правильная оценка, в связи с чем работа банка фактически блокировалась.

В феврале 2016 года Кабмин утвердил стратегию развития госбанков, в рамках которой для несистемообразующих банков, включая «Госзембанк», предусмотрен выход государства из капитала как путем приватизации, так и ликвидации до конца 2017 года.

Светлана Скосырская занимала должность главы правления «Госзембанка» с апреля 2013 года и была избрана на указанную должность сроком до 15 апреля 2018 года. До этого на протяжении двух лет она занимала должность председателя правления банка «Киев».

В феврале этого года набсовет «Госзембанка» сообщил, что не принял отставку Скосырской, и она продолжит выполнение своих обязанностей на посту главы правления банка.