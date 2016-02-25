Гривня торгуется на межбанке по 27,37 за доллар

В четверг, 25 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,27/27,37 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,07/30,17 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3570/0,3590 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,3358 грн/долл., к этому часу заключено 40 сделок на сумму 12,3 млн долл.