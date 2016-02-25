Фонд гарантирования просит 317 тысяч вкладчиков "Дельта Банка" прийти за своими деньгами

Фонд гарантирования вкладов физических лиц просит вкладчиков ликвидируемого «Дельта Банка» обратиться в банки-агенты для получения гарантированного возмещения по своим вкладам.

Как сообщается на сайте фонда, на сегодня в суммарном выражении объем выплаченного возмещения составляет 15,39 млрд грн, или 95,9% общей гарантированной суммы по этому банку, но при этом еще 317 тыс. вкладчиков не обратились за получением возмещения.

Фонд напомнил, что уже второй раз продлил срок массовых выплат по общему реестру, и для получения своих средств вкладчик может до 4 апреля 2016 года включительно обратиться в учреждения «Ощадбанка», «Укргазбанка» и «Укрэксимбанка» в зависимости от своего адреса, указанного в договоре вклада.

Также сообщается, что для получения средств достаточно наличия паспорта и идентификационного кода, а индивидуальное обращение в фонд на данном этапе требуется только для выплаты средств на основании свидетельства о праве на наследство.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 8 октября 2015 года приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины, – «Дельта Банка». Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Президент Украины Петр Порошенко 9 октября 2015 года обратился к генпрокурору Виктору Шокину с просьбой взять под личный контроль расследование уголовных дел, связанных с неплатежеспособностью и ликвидацией «Дельта Банка», отвечая на электронную петицию от 1 сентября, которую подписали более 28 тысяч граждан.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основным акционером банка являлся бизнесмен Николай Лагун с долей в капитале 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) с долей 29,39%.