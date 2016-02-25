Украина увеличит квоту в МВФ на 47% - кредиты фонда подешевеют для страны

Украина увеличит свою квоту в Международном валютном фонде на 46,6%, или на 639,8 специальных прав заимствования, до 2011,8 специальных прав заимствования, что составляет около 2,796 млрд долл.

Об этом говорится в опубликованной на сайте правительства пояснительной записке к правительственному распоряжению №108р «Об увеличении квоты Украины в Международном валютном фонде».

«Этот шаг позволит уменьшить выплаты Украины за пользование средствами МВФ. Кроме того, квота также определяет право голоса государства-члена в решениях Фонда и влияет на лимит финансирования, который она может получить от МВФ», - говорится в записке.

Согласно постановлению, правительство поручило Министерству финансов совместно с Национальным банком осуществить внутригосударственные процедуры, необходимые для увеличения квоты Украины в МВФ.

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Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

Второй пересмотр программы проходил для Украины в два этапа. Миссия фонда работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

На текущий момент Украина и МВФ согласовывают доклад о ходе реформ и меморандум о втором пересмотре программы и дальнейших действиях сторон, который рассмотрит Совет директоров фонда. Стороны обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.