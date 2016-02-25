Гонтарева готова судиться: ни я, ни моя семья не выводили деньги из "Дельта Банка"

Все документы по счетам семьи главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в «Дельта Банке» переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины, и все желающие могут обратиться с запросом в это учреждение и узнать интересующую информацию.

Об этом говорится в заявлении главы НБУ, опубликованном на странице регулятора в соцсети Facebook.

По словам Гонтаревой, в СМИ достаточно активно распространяется ложная информация в отношении нее и членов ее семьи о якобы выведенных миллионах из «Дельта Банка». «Публично заявляю, что ни я, ни члены моей семьи никогда не занимались незаконными операциями и не имели миллионов гривень на счетах в «Дельта Банке», - говорится в заявлении.

Глава НБУ напомнила, что «Дельта Банк» получил разрешение на раскрытие банковской тайны и обнародовал информацию о состоянии счетов невестки Гонтаревой до и в период введения в банк временной администрации, однако, по ее словам, спекуляции и инсинуации вокруг этой темы до сих пор продолжаются.

«Я готова защищать свою честь, достоинство и деловую репутацию. В случае продолжения распространения недостоверной информации виновные в этом лица будут нести ответственность в соответствии с законодательством Украины», - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, ликвидируемый «Дельта Банк» получил разрешение невестки главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой на раскрытие банковской тайны и 12 февраля обнародовал информацию о состоянии ее счетов до и в период введения в банк временной администрации.

По информации банка, по состоянию на 3 марта 2014 года, или за год до введения временной администрации в «Дельта Банке», на имя Валерии Владиславовны Гонтаревой было открыто 5 банковских счетов в национальной и иностранной валютах, в том числе 4 текущих и 1 депозитный счет. Общая сумма средств, поступившая на указанные счета после их открытия, составила 406 тыс. грн. По состоянию на 3 марта 2015 года или в день введения временной администрации в «Дельта Банк» остаток средств на счетах Гонтаревой В.В. составил 169,9 тыс. грн, таким образом, и размер полагающегося Гонтаревой гарантированного возмещения через Фонд гарантирования составил такую же сумму.

В конце прошлого года в ряде СМИ появилась информация о начале расследования Национального антикоррупционного бюро Украины в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой из-за оформленного на ее сына депозита в «Дельта Банке». Национальный банк сообщил, что не получал уведомлений о таком расследовании от самого бюро, однако заверил в готовности оказать всестороннюю помощь в проведении этого расследования.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что не ведет расследования уголовного производства в отношении главы НБУ, но при этом осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами регулятора.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к ликвидации крупнейшего финучреждения, попавшего в управление фонда за всю историю банковской системы Украины, – «Дельта Банка», 8 октября 2015 года. Со 2 марта прошлого года в банке работала временная администрация.