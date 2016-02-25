ГФС уволила 345 руководителей согласно закону о люстрации (инфографика)
Фискальная служба уволила 140 руководителей налоговых органов, 140 руководителей таможенных органов, 65 руководителей налоговой милиции.
Государственная фискальная служба Украины в 2015 году уволила 345 руководителей службы согласно закону о люстрации.
Об этом сообщается в инфографике, опубликованной Министерством финансов Украины в сети Facebook.
В частности, Фискальная служба уволила 140 руководителей налоговых органов, 140 руководителей таможенных органов, 65 руководителей налоговой милиции.
По информации Минфина, в 2015 году 877 руководителей и ключевых специалистов, из которых 538 сотрудников в центральном аппарате, прошли независимое тестирование.
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Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба по результатам проведения люстрационной проверки должна была уволить в 2015 году 42% высшего руководства и 15% руководства в регионах.
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Вопрос обновления кадров ГФС обсуждается более полугода – с момента назначения нового руководства службы весной текущего года. Премьер Яценюк не единожды призывал руководство Фискальной службы провести люстрацию, а также полную смену кадров по принципам и стандартам обновления полиции.