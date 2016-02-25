Нацбанк пытается поддержать гривню: продал банкам $30 миллионов

Национальный банк Украины на сегодняшнем валютном аукционе продал банкам весь анонсированный для продажи объем валюты на уровне 30 млн долл. США, при этом средневзвешенный курс аукциона составил 27,2451 гривни/доллар.

Как сообщается на сайте регулятора, всего банки подали заявки на покупку 33,4 миллиона долларов. Минимальный курс по результатам аукциона составил 27,20 гривни/доллар, максимальный – 27,35 гривни/доллар. По минимальному курсу куплено 18% валюты.

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Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,27/27,37 гривни/доллар.

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Средневзвешенный курс, по данным НБУ, на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,3358 гривни/доллар.