Международные резервы России за неделю сократились на $3 миллиарда

Об этом сообщается на сайте Центробанка России.

Международные резервы России за прошедшую неделю с 12 по 19 февраля сократились на 0,8% и составили 379,4 миллиарда долларов против 382,4 миллиарда долларов на 12 февраля.

Следовательно, международные резервы снизились на 3 миллиарда долларов.

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Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и кабмина. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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По итогам 2015 года международные резервы РФ снизились на 4,4% - до 368,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года - 598 миллиардов долларов.