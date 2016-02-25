Нацбанк впервые в этом году выдал банку рефинансирование на срок более 1 дня

Национальный банк Украины 24 февраля впервые в текущем году выдал одному банку кредит на поддержку ликвидности на сумму 190 млн грн на 89 дней под 22% годовых, сообщается на сайте регулятора.

Отметим, что с начала текущего года регулятор впервые выдал рефинансирование на срок более 1 дня и ограничивался выдачей на регулярной основе коротких кредитов «овернайт».

Также регулятор вчера мобилизовал у банков ресурсы посредством продажи депозитных сертификатов на сумму 12,168 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 17 февраля этого года предоставил доступ к операциям по поддержке ликвидности банкам, отнесенным к категории проблемных, для эффективного выполнения функции кредитора последней инстанции.

Объем задолженности банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования в январе снизился на 3,484 млрд грн, или на 3,3%, – до 102,364 млрд грн.

В 2015 году украинские банки вернули НБУ 8,2 млрд грн по выданным кредитам рефинансирования.