Суд арестовал имущество одесского рынка "Привоз" (видео)

Прокурором Одесской области в ходе расследования уголовного производства по факту незаконного отчуждения помещений рынка "Привоз" стоимостью 500 миллионов гривень сообщено о подозрении двум бывшим руководителям предприятий.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на заявление первого заместителя прокурора Одесской области Олега Жученко.

"По ходатайству прокуратуры в среду, 24 февраля 2016 года, судом наложен арест на нежилые помещения рынка площадью более 25 тысяч метров квадратных", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как известно, недавно по указанию руководства областной прокуратуры отменено постановление о закрытии уголовного производства в отношении должностных лиц Одесского горсовета и группы предприятий "Привоз" по факту присвоения имущества в особо крупных размерах.

"Установлено, что в 2006-2010 годах служащие горсовета и трех связанных между собой предприятий незаконно вывели из коммунальной собственности одесской общины торговый комплекс рынка "Привоз" площадью более 25 тысяч метров квадратных, расположенный на земельном участке площадью почти 5 га", - сказал заместитель прокурора области Артур Добросердов.

"Сейчас правоохранителями принимаются меры для установления места пребывания подозреваемых. Решается вопрос об объявлении их в розыск", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеРовенский суд арестовал на счетах "Сбербанка России" 8 миллиардов гривен

В прокуратуре также сообщили, что в настоящее время проверяется причастность к незаконной схеме отчуждения имущества стоимостью 500 миллионов гривень должностных лиц Одесской мэрии и других фигурантов дела.

Читайте такжеСуд арестовал счета 14 офшоров Курченко в Латвии (список)

Досудебное расследование продолжается.