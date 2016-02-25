Гривня "отвоевывает" позиции: на межбанке 27,10 за доллар

В четверг, 25 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,90/27,10 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6030/29,8200 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3530/0,3560 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,2486 гривни/доллар, к этому часу заключено 584 сделки на сумму 290,01 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на сегодняшнем валютном аукционе продал банкам весь анонсирован для продажи объем валюты на уровне 30 миллионов долларов США, при этом средневзвешенный курс аукциона составил 27,2451 гривны/доллар.

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Минимальный курс по результатам аукциона составил 27,20 гривны/доллар, максимальный – 27,35 гривны/доллар. По минимальному курсу куплено 18% валюты.