Нацбанк ослабил официальную гривню до 27,24 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2724,8642 (25 февраля – 2721,8630)

100 EUR – 3004,7078 (25 февраля – 2988,8778)

10 RUR – 3,5669 (25 февраля – 3,5630)

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,90/27,10 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6030/29,8200 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3530/0,3560 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 27,2486 гривни/доллар, к этому часу заключено 584 сделки на сумму 290,01 миллиона долларов.