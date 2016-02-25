"Дочка" российского ВЭБа "Проминвестбанк" завершил докапитализацию на $800 миллионов

Один из крупнейших в Украине банков "Проминвестбанк", принадлежащий российскому государственному "Внешэкономбанку", сегодня завершил все необходимые процедуры по увеличению капитала и уведомил об этом Национальный банк Украины.

Как сообщается на сайте банка, в результате докапитализации "Проминвестбанк" будет выполнять нормативные требования НБУ по уровню достаточности капитала по результатам проведенного стресс-тестирования.

Банк напомнил, что его материнская структура приняла решение об увеличении уставного капитала дочернего подразделения на 800 миллионов долларов, - до 39 миллиардов гривень, 15 февраля 2016 года.

"Проминвестбанк" полностью укладывается в сроки, установленные постановлением НБУ №923 от 23 декабря 2015 года. Ситуация с ликвидностью нормализуется. Выработан план, в рамках которого будет проводиться работа с клиентами", - отмечается в сообщении банка.

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Как сообщал УНИАН, акционеры "Проминвестбанка" на общем собрании в декабре 2015 года приняли решение увеличить уставный капитал банка в 2,1 раза, или на 20 миллиардов гривень, - до 39 миллиардов гривень.

В феврале этого года НБУ сообщал, что ожидает своевременного выполнения "Внешэкономбанком" обязательств по докапитализации дочернего банка в Украине и внимательно отслеживает ход выполнения этих обязательств. По информации регулятора, в "Проминвестбанке" с середины 2014 года работает куратор Национального банка, который отслеживает ситуацию и контролирует банковские операции.

"Проминвестбанк" является одним из крупнейших украинских банков по объему активов. 99,4% акций банка находятся в собственности российской государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности ("Внешэкономбанк").

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За 9 месяцев 2015 года получил 6,347 миллиарда гривень убытка против 1,077 миллиарда гривень прибыли за аналогичный период прошлого года. Данные годовой финансовой отчетности пока не обнародованы.

В декабре прошлого года НБУ выдал "Проминвестбанку" рефинансирование на 200 миллионов гривень.