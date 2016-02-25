Нацбанк заявляет, что не требовал блокировать банковские карты физлиц

Об этом говорится в разъяснении НБУ в соцсети в ответ на публикации в СМИ о том, что украинские банки начали блокировать карты клиентов за «странные» доходы, ссылаясь на требования регулятора.

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По информации НБУ, в последнее время граждане стали получать письма от банков о необходимости прохождения идентификации. В частности, банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации.

«Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины затрат определенного времени. Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу», - говорится в сообщении НБУ.

Справка УНИАН. Действующий в Украине закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» требует от банков регулярной идентификации клиентов, что помогает в борьбе с схемными операциями и отмыванием средств.

В июле 2015 года, в соответствии с требованиями обновленного закона, НБУ обновил свое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, установив требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.