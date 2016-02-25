Нацбанк заявляет, что не требовал блокировать банковские карты физлиц
Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки до конца 2015 года провести идентификацию своих клиентов, при этом не требуя блокировки карт физических лиц.
Об этом говорится в разъяснении НБУ в соцсети в ответ на публикации в СМИ о том, что украинские банки начали блокировать карты клиентов за «странные» доходы, ссылаясь на требования регулятора.
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По информации НБУ, в последнее время граждане стали получать письма от банков о необходимости прохождения идентификации. В частности, банки просили в течение определенного времени обратиться с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации.
«Мы понимаем, что прохождение идентификации требует от граждан Украины затрат определенного времени. Однако это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к этому процессу», - говорится в сообщении НБУ.
Справка УНИАН. Действующий в Украине закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» требует от банков регулярной идентификации клиентов, что помогает в борьбе с схемными операциями и отмыванием средств.
В июле 2015 года, в соответствии с требованиями обновленного закона, НБУ обновил свое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, установив требование к банкам провести идентификацию своих клиентов до конца 2015 года.