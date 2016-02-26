Украина потеряла 1,2 миллиарда от нелегального оборота нефтепродуктов - ГФС

Потери государственного бюджета от нелегального оборота нефтепродуктов в виде недополучения акцизных налоговых отчислений по итогам 2015 года составили 1,2 миллиарда гривень, говорится в сообщении Государственной фискальной службы, распространенном по итогам встречи руководства ведомства с производителями и реализаторами нефтепродуктов в Украине.

В ГФС подчеркнули, что на текущий момент рынок нефтепродуктов в Украине демонополизирован, однако попытки работать в тени, предпринимаемые со стороны производителей, по-прежнему имеют место. По данным Службы, налоговая милиция ежедневно конфискует топливо или закрывает его незаконное производство. В прошлом году изъято 35 тысяч тонн топлива на сумму 620 миллионов гривень.

"В начале текущего года уже изъято 2,3 тысячи тонн топлива на сумму 40 миллионов гривень и ликвидированы порядка 40 незаконных АЗС", - сообщили в ГФС.

В ведомстве отметили, что предприниматели, стремясь уклониться от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2015 году, зачастую не декларировали производство бензиновых смесей, манипулировали кодами УКТВЕД во время регистрации налоговых накладных, ввозили нефтепродукты с нарушением таможенных правил, в том числе - по заниженной стоимости. При этом только лишь местные бюджеты, по информации ГФС, теряли до 80 миллионов гривень налоговых отчислений в месяц.

"Выявленные факты станут предметом проверки в 2016 году", - подчеркнули в ГФС.

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля Кабинет министров Украины утвердил порядок введения электронных акцизных накладных на нефтепродукты, в первую очередь топливо, и создания реестра накладных.

Представляя эти решения, министр финансов Украины Наталья Яресько подчеркнула, что они приняты с учетом поправок от Министерства энергетики и угольной промышленности, Государственной фискальной службы и Государственной регуляторной службы.

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По словам Яресько, принятый порядок охватывает весь спектр вопросов системы реализации топлива. Введение акцизных накладных с 1 марта 2016 года было одобрено Верховной Радой в конце 2015 года.