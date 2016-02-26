Уманский: отказ от минимальной цены на табак будет стоить бюджету 2,2 миллиарда
Решение Кабинета министров отказаться от введения минимальных цен на сигареты будет стоить бюджету 2,2 миллиарда гривень.
Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-заместитель министра финансов Игорь Уманский.
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По его словам, идет борьба за рынки между компаниями. «Некоторые компании продают сигареты ниже себестоимости. Минимальная розничная цена подтянула бы базу налогообложения, в том числе и по НДС», - отмечает Уманский.
По мнению эксперта, «введения и не введения минимальной цены, повышение адвалора – это вопрос влияния на рынок, так и, соответственно, игры на те или другие интересы».
«То, что мы видим, - это не конкурентные способы борьбы», - заявил Уманский, отвечая на вопрос журналиста о повышении адвалора в интересах Imperial Tobacco.
Эксперт также скептически оценил ожидания роста поступлений в бюджет на 23 млрд. грн.. в 2016 году в связи с повышением акцизов.
«Математически сходится, практически – нет. Не учтены простые вещи – снижение покупательной способности населения и естественное падение «белых» продаж, в том числе и из-за роста теневого рынка через повышение налоговых ставок», - отмечает Уманский.
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По его словам, «риски недобора колоссальные». «Трудно дать точный прогноз, но, думаю, тоже не менее 5-7 млрд. грн.», - добавил Уманский.