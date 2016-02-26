Демчишин в Кабмине лоббировал интересы российского бизнесмена Григоришина – замминистра

Об этом в своем блоге для издания «Украинская правда» сообщил заместитель министра Кабинета министров Вадим Гламаздин.

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«Министерству энергетики не удалось «простить» долги «Луганского энергетического объединения» перед «Энергорынком», хотя такое решение пытался пролоббировать лично министр», - пишет Гламаздин.

По его словам, компания «Луганское энергетическое объединение», которое является монопольным поставщиком электроэнергии в Луганской области, накопило перед госпредприятием «Энергорынок» более 1,2 млрд грн долга за электроэнергию, поставленную на подконтрольную пророссийским сепаратистам территорию.

«То есть ЛЭО («Луганское энергетическое объединение» – УНИАН) получает электроэнергию от «Энергорынка», но не платит за нее. По имеющейся информации, ЛЭО собирает деньги с потребителей, и просто не платит «Энергорынка». Кроме того, ЛЭО отказывается перерегистрироваться на подконтрольной территории Украины», - отмечает Гламаздин.

«Минэнерго предложило провести решением Кабмина схему, как не только простить долги ЛЭО, но и обеспечить поставки электроэнергии на неконтролируемые территории Луганской области на постоянно-бесплатной основе, то есть за деньги украинских граждан», - добавил он.

По словам заместителя министра, Минэнерго предложило правительству заменить ЛЭО, как поставщика электроэнергии на неконтролируемые территории Луганской области, в государственное предприятие «Региональные электрические сети» (РЭС), которое никогда не работало с конечными абонентами и имеет гораздо большие долги перед «Энергорынком».

«Самое интересное - на момент внесения предложения РЕС находилось в процедуре банкротства, его счета были арестованы, то есть не могло проводить расчеты. И министр знал об этом. То есть предложение означало: "простить" долг частной компании без шансов когда-нибудь его вернуть и дать ей возможность получать через РЕС электроэнергию для неконтролируемой территории - бесплатно и без шансов на оплату», - подчеркнул Гламаздин.

В конечном итоге, как сообщает Гламаздин, Кабмин отклонил предложение Минэнерго.

«Моя деятельность на этой должности до определенной степени не нравится министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину», - пояснил Гламаздин.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2016 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк обвинил российского бизнесмена Константина Григоришина, который имеет широкие деловые интересы в Украине, в финансировании антиукраинских сил, включая политические движения.

13 января 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства, обращаясь к министру энергетики Владимиру Демчишину, заявил о признаках протекционизма со стороны госкомпании «Укрэнерго» в пользу российского бизнесмена Константина Григоришина, возникшие при проведении тендеров на закупку трансформаторов стоимостью свыше 2 млрд грн.