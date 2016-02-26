Нацбанк и Минфин вывели "Родовид Банк" с рынка

Правление Национального банка Украины по согласованию с Министерством финансов как собственником государственного "Родовид Банка" приняло решение о признании банка неплатежеспособным и его передаче Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Как сообщается на сайте Минфина, данное решение принято в рамках Стратегии развития государственных банков, утвержденной Кабинетом Министров Украины 11 февраля.

В сообщении отмечается, что решение принято из соображений рациональности управления государственной собственностью и средствами бюджета.

Минфин напомнил, что "Родовид Банк" был докапитализирован государством в 2009 году на 8,4 миллиарда гривень и еще на 3,95 миллиарда гривень в 2011 году, когда получил статус санационного банка. При этом за 7 лет пребывания в собственности государства банк не урегулировал вопрос проблемных активов и не развил успешную санационную модель, а его дальнейшее существование как отдельного банка без поддержки государства не представляется возможным.

Как отметил Минфин, одна из причин, по которой банк не стал полноценным санационным финучреждением, - отсутствие на законодательном уровне механизмов передачи и реализации проблемных активов банков государственного сектора. Кроме того, в качестве санационного банка "Родовид Банк" показал низкую результативность работы даже с собственными активами, поскольку в период его работы как санационного учреждения доходы банка покрывали только административные расходы, а государство не получало дивидендов от его деятельности.

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Как впоследствии сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц на своем сайте, в банк введена временная администрация сроком на 1 месяц - до 25 марта 2016 года включительно под руководством Виктора Кулиша.

Как сообщал УНИАН, государство через Министерство финансов владеет тремя из крупнейших по объему активов фунучреждениями - "Укрэксимбанком", "Ощадбанком" и "Укргазбанком", а также "Украинским банком реконструкции и развития", "Земельным банком" и санационным "Родовид Банком".

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В рамках утвержденной правительством стратегии для государственных банков Минфин анонсировал поэтапный выход из их капитала. Приватизация двух крупнейших государственных банков - «Ощадбанка» и "Укрэксимбанка" - начнется в середине 2018 года, когда правительство планирует продать 20% акций этих банков. Также Минфин намерен полностью выйти из капитала остальных госбанков, в том числе путем их ликвидации уже до конца 2017 года.