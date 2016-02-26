Нацбанк лишил еще одну компанию лицензии на валютные операции

Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у группы "Инвестиционный стандарт".

Как сообщается на сайте НБУ, распоряжение об отзыве лицензии датировано 25 февраля.

Причины отзыва лицензии не указаны.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк ужесточил требования к небанковским пунктам обмена валют, обязав их предоставлять информацию о структуре собственности, а также повысил требования к минимальному размеру собственного капитала.

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Капитал небанковского финучреждения до 1 июля 2016 года должен составлять не менее 20 миллионов гривень, если количество структурных подразделений не превышает 100. Каждое дополнительное увеличение их количества на 50 единиц требует увеличения капитала на 5 миллионов гривень.