В США снова напомнили, что санкции против России будут действовать до полного выполнения ею Минских соглашений

У России есть выбор - либо полностью выполнить Минские соглашения, либо продолжать сталкиваться с разрушающими экономику санкциями.

Об этом УНИАН заявил официальный представитель Государственного департамента США Джошуа Бейкер.

"Санкции - это не самоцель, они были введены в первую очередь, чтобы поддержать фундаментальные права Украины. У России есть простой выбор: полностью выполнить Минские соглашения или продолжать сталкиваться с разрушающими экономику санкциями", - сказал он.

"Путь к снятию санкций понятен: вывести вооружение и войска из Донбасса; гарантировать возвращение всех украинских заложников; обеспечить полный доступ гуманитарной помощи на оккупированные территории, который, кстати, обязателен по международному праву и ряду резолюций ООН; поддержать свободные, справедливые выборы на Донбассе под контролем международных наблюдателей и в соответствии с законодательством Украины; восстановить контроль Украиной принадлежащей ей стороны международной границы", - сказал Бейкер.

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"Россия может доказать своими действиями, что она будет уважать суверенитет Украины так же, как она настаивает на соблюдении своего собственного", - заявил представитель Госдепартамента США.

Также, по его словам, вопрос санкций против РФ связан с обязательствами США относительно обороны в Восточной Европе, включая Украину.

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"США значительно увеличили свою приверженность европейской безопасности с запланированным четырёхкратным увеличением наших расходов на Инициативу европейской безопасности: от чуть менее 790 миллионов до 3,4 миллиарда долларов. Это позволит нам поддерживать военную технику одной дивизии в Европе и дополнительную военную бригаду в Центральной и Восточной Европе, что делает нашу поддержку, и поддержку НАТО, более заметной и более ощутимой", - отметил Бейкер.