Мораторий на проверки бизнеса в Украине могут продлить "минимум на год"

Мораторий на проверки бизнеса в Украине, введенный по предложению правительства в августе 2014 года и продленный в конце 2015 года на первое полугодие текущего года, может быть продлен и далее еще "минимум на год", сообщила в ходе брифинга в правительства глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

Она напомнила, что в ноябре 2015 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о продлении моратория на проверки бизнеса, и сейчас, по словам Ляпиной, работа в парламентских комитетах продолжается.

"Думаем, что будет принято решение о продлении моратория - минимум на год", - сказала Ляпина. При этом она подчеркнула, что мораторий будет иметь четкий механизм исключений, когда проверки будут проводиться, но по решению правительства, например, или на основании серьезной жалобы или обоснованной претензии.

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Как сообщал УНИАН, мораторий на проверки бизнеса, введенный в августе 2014 года, не распространяется на плановые фискальные проверки, но при этом является важным методом поддержки бизнеса на период реформы регуляторной системы в Украине. На текущий момент Минэкономразвития активно разрабатывает проект создания специального электронного реестра проверок, который будет аккумулировать все данные о плановых фискальных проверках бизнеса.

Как ранее заявлял премьер-министр Украины Арсений Яценюк, правительство Украины готово вернуть практик