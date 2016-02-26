Нацбанк решил ликвидировать "Авант-Банк"

Национальный банк Украины 25 февраля принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Авант-Банка».

По информации на сайте НБУ, регулятор принял такое решение по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Нацбанк напомнил, что банк был отнесен к категории проблемных в начале декабря 2015 года. В конце года состояние ликвидности "Авант-Банка" значительно ухудшилось, и, учитывая отсутствие у акционеров четких планов по пополнению ликвидности банка и невыполнение операций клиентов в установленный законодательством срок, Нацбанк отнес "Авант-Банк" к категории неплатежеспособных.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 29 января принял решение об отнесении "Авант-Банка" к категории неплатежеспособных.

По оценкам регулятора, средства 96% вкладчиков в этом банке будут возмещены Фондом гарантирования вкладов физлиц в полном объеме, который составит около 550 млн грн.

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Справка УНИАН. «Авант-банк» – универсальный коммерческий банк, зарегистрированный Национальным банком Украины в 2009 году. По информации на сайте банка, по состоянию на 1 января 2015 года главным его акционером является компания "Стабил Холдинг", опосредованным владельцем которой является Игорь Завацкий.