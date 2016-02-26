Задолженность по зарплате в Украине снова превысила 2 миллиарда

Задолженность по выплате заработной платы в Украине в январе 2016 года выросла на 11,3% по сравнению с декабрем 2015 года и на 1 февраля составила 2,09 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, задолженность перед работниками экономически активных предприятий в январе увеличилась на 14% - до 1,5 млрд грн.

Основная сумма долга сформировалась на промышленных предприятиях (73%). На работников сфер транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности приходится 10,8% задолженности.

При этом наиболее существенные суммы задолженности накопили предприятия Луганской (25,4%), Донецкой (21,8%) и Харьковской (8%) областей.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, задолженность по выплате заработной платы в Украине в декабре сократилась на 6,5% по сравнению с ноябрем и на 1 января 2016 года составила 1,88 млрд грн.