Гривня уходит на выходные с курсом 27,20 за доллар
17:13, 26 февраля 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,7440/29,8520 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 27,0544 грн/долл. / Фото УНИАН
В пятницу, 26 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,7440/29,8520 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3620/0,3640 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,0544 грн/долл., к этому часу заключено 544 сделки на сумму 233,64 млн долл.
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