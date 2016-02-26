Гривня уходит на выходные с курсом 27,20 за доллар

В пятницу, 26 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,7440/29,8520 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3620/0,3640 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,0544 грн/долл., к этому часу заключено 544 сделки на сумму 233,64 млн долл.