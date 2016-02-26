Доходы госбюджета в январе выросли более чем на 7 миллиардов

За январь 2015 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 29,637 млрд грн, что на 32,6%, или на 7,3 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Госказначейства.

По оперативным данным Госказначейства, в январе 2016 года в общий фонд госбюджета поступило 27,860 млрд грн, что на 8,5 млрд грн, или на 44%, превышает показатель января 2015 года, а также на 17,7% превышает показатель, предусмотренный в госбюджете на январь текущего года. В специальный фонд госбюджета за отчетный период поступило 1,777 млрд грн, что ниже прошлогоднего показателя на 1,2 млрд грн, или на 40,4%.

Как сообщал УНИАН, доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за январь 2016 года составили 34,7 млрд грн, что на 8,7 млрд грн, или на 33,6%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Верховная Рада Украина в 4 утра 25 декабря приняла закон Украины о государственном бюджете на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и с доходами 595 млрд грн.