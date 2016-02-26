Неудачная попытка формирования нового Кабмина поставит под угрозу сотрудничество с МВФ - Яценюк

Неудачная попытка формирования нового правительства в случае отставки премьер-министра поставит под угрозу сотрудничество с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом.

Как сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины, об этом премьер министр Арсений Яценюк сообщил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Если я вас больше не устраиваю, вам нужно сформировать новое правительство", – цитирует пресс-служба ответ Яценюка президенту Украины Петру Порошенко.

Однако Яценюк подчеркнул, что невозможность сформировать новый Кабинет министров приведет к досрочным выборам.

"А в это время не будет никого, кто мог бы выполнить наши жизненно важные кредитные соглашения с Международным валютным фондом", - цитируется в сообщении глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада Украины поддержала проект постановления №4063 "Об отклонении отчета Кабинета министров Украины и признании деятельности Кабинета министров Украины неудовлетворительной".

Однако позже народные депутаты отказались поддержать проект постановления №4080" Об ответственности Кабинета министров Украины (относительно принятия резолюции недоверия Кабинету министров Украины)". Соответствующее решение поддержали только 194 парламентария из 226 минимально необходимых.

Перед началом отчета Кабинета министров 16 февраля президент Украины Петр Порошенко призвал генпрокурора Виктора Шокина и премьера Арсения Яценюка уйти в отставку.

Позже стало известно о том, что глава ГПУ написал соответствующее заявление, а Порошенко внес в Раду представление на его увольнение. Арсений Яценюк же на заявление президента никак не отреагировал.