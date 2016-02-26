Верификация соцвыплат не создаст дискомфорта для граждан – Минфин

Верификация социальных выплат будет проводиться электронными и телефонными средствами и не создаст никакого дискомфорта для граждан.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов со ссылкой на встречу руководства Минфина с банкирами на тему верификации соцвыплат и пенсий.

По информации Минфина, сотрудничая в рамках процесса верификации с банками, Министерство финансов будет выяснять только минимальный набор данных о получателях социальных выплат, который будет использоваться в работе как служебная конфиденциальная информация.

«Никаких рисков для граждан эти проверки не несут. Информация, которую мы получим в банковских учреждениях, не будет передана третьим лицам. Это просто проверка соответствия критериям получения социальной помощи от государства», - пояснил начальник управления верификации и мониторинга выплат Минфина Андрей Рязанцев.

По информации Минфина, в процессе верификации он намерен удостовериться, действительно ли все те средства, которые сегодня выделяются Пенсионным фондом и другими социальными учреждениями страны, получают настоящие пенсионеры, настоящие граждане, а не «мертвые души» или мошенники, что позволит направить финансовую поддержку от государства действительно нуждающимся гражданам.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины намерено провести аудит и верификацию социальных выплат и их получателей для оптимизации системы социальной защиты и социального обеспечения граждан. По словам министра финансов Натальи Яресько, проверка необходима для выявления злоупотреблений, «мертвых душ» и несоответствий критериям получения социальной помощи. По оценкам Минфина, верификация позволит сэкономить на расходах госбюджета 5 млрд грн, при этом социальная поддержка будет предоставляться только тем лицам, которые реально в ней нуждаются.

Кабинет министров Украины 18 февраля принял последние четыре постановления, необходимые для запуска процесса верификации получателей социальных выплат.