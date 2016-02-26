UniCredit Bank увеличит капитал на 10,6 миллиарда гривень

Как сообщается на сайте банка, увеличение капитала состоится по итогам проведенного стресс-тестирования в рамках плана, который Национальный банк Украины согласовал сегодня, 26 февраля.

В сообщении отмечается, что капитал создаст дополнительную «подушку безопасности», которая поможет смягчить потенциальное воздействие внешних факторов на устойчивость банка.

«Благодаря увеличению капитала, UniCredit Bank в Украине станет ещё сильнее и стабильнее, – прокомментировал генеральный менеджер UniCredit Bank Мауро Маскио. – Докапитализация – это важный и нужный шаг для построения вместе с «Альфа-Банком» сильной банковской группы в Украине, а также пример прозрачного и конструктивного сотрудничества между банками и НБУ».

Банк напомнил, что предыдущее увеличение капитала на 500 млн долл. состоялось весной 2015 года.

Справка УНИАН. UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка». В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, и объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank.

В январе этого года холдинговая компания ABH Holdings S.A., владеющая «Альфа-Банком», подписала соглашение с итальянской банковской группой UniCredit Group о покупке 100% акций «Укрсоцбанка». Закрытие сделки ожидается в 2016 году. После ее завершения планируется объединение банка в течение нескольких лет с «Альфа-Банком» (Украина).