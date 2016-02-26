Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2705.4389 (26 февраля – 2724.8642)

100 EUR – 2977.6061 (26 февраля – 3004.7078)

10 RUR – 3.6029 (26 февраля – 3.5669)

Как сообащил УНИАН, в пятницу, 26 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,20 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,7440/29,8520 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3620/0,3640 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,0544 грн/долл., к этому часу заключено 544 сделки на сумму 233,64 млн долл.