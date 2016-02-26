За чертой бедности в России оказались 19 миллионов жителей

Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, передает Лента.ру со ссылкой на Rambler News Service.

Как пояснил глава ведомства, за прошедший год число россиян, живущих за чертой бедности, увеличилось на три миллиона человек. «60, а то и 70 процентов из этих бедных — это семьи с детьми», — уточнил Топилин.

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Согласно прогнозам министерства, уровень общей безработицы в России в 2016 году не превысит 6,3 процента. По мнению Топилина, этот показатель считается приемлемым.

Как сообщал УНИАН ранее, 2015 год ознаменовался сильнейшим в новом тысячелетии реальным падением доходов, зарплат, пенсий и увеличением неполной занятости в России, которые продолжатся в 2016 году. По оценкам АЦ и РАНХиГС, в зоне риска пополнить армию бедных в обозримом будущем находятся от 30% до 50% населения РФ — прежде всего дети, пенсионеры и их семьи, а также занятые неполный рабочий день.