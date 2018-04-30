Баланс недели: ослабление гривни, падение производства и зеленый свет транзиту

Одной из топ-тем минувшей недели стала украинско-российская транзитная война. Судя по всему, активные действия близки к завершению. После того, как Россия заявила о возможности снять ограничения на транзитные грузоперевозки, Кабинет министров в свою очередь с 25 февраля дал зеленый свет проезду российских фур через нашу страну и попросил силовиков обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

Напомним, 11 февраля украинские активисты начали блокировать выезд из страны грузовиков с российскими номерами, и уже 14 февраля Москва в одностороннем порядке остановила транзит украинских фур по своей территории. На следующий день Кабинет министров ввел зеркальные меры на действия северного соседа. При этом с 18 февраля стороны договорились о введении временного режима «еду домой», при котором грузовикам с символами UA и RUS на номерных знаках разрешили доехать до точки назначения.

«На данном этапе, согласно двусторонним соглашениям, ограничений нет (по прямым въездам на территории обеих стран - УНИАН). Мы действуем в рамках международных норм. Если наши соседи могут действовать вне рамок, то мы себе этого позволить не можем», - сказал министр инфраструктуры Андрей Пивоварский 25 февраля.

Но с данным решением оказалась не согласна часть активистов, которые заявили, что могут вновь блокировать транзит российских фур, поэтому профильное министерство начало вести с ними переговоры с целью не допустить таких действий.

«Конечно мы с ними (активистами блокады - УНИАН) будем общаться. Иначе транзит заберут другие страны, но, когда после блокирования транзита через два-три месяца умрет какой-то мини отель где-то в Житомирской области из-за того, что туда не приедут водители, - что мы будем делать?», - заявил министр.

Кроме того, он сообщил, что зачастую грузовики с российской регистрацией принадлежат не российской компании, а транснациональной с активами в ряде стран, в том числе в России.

Стоит также отметить, что дальнейшая блокада транзита российских грузовиков могла привести к тому, что европейские грузоотправители начали бы обсуждать идею перенаправления фур через Польшу и Беларусь. А это могло лишить Украину значительных денежных средств, поскольку новый «Шелковый путь» для доставки грузов в обход России пока не популярен из-за более высокой стоимости.

Вместе с тем, транзитное эмбарго, введенное Россией относительно украинских грузов в начале января текущего года, значительно ухудшило показатель экспорта нашей страны. По словам заместителя министра экономического развития и торговли - торгового представителя Украины Наталии Микольской, объем экспорта украинской продукции в страны Средней Азии и Кавказа из-за российского эмбарго в январе текущего года упал на 60-80%.

В ходе заседания Генерального совета ВТО Микольская обратила внимание российской стороны на несоответствие принятых Россией мер принципам и соглашениям Организации и призвала северного соседа восстановить недискриминационный подход в отношениях.

Гривня продолжает дешеветь

На минувшей неделе украинцы продолжали наблюдать девальвацию гривни и малоуспешные попытки регулятора сдержать падение национальной валюты. НБУ в очередной раз заявил, что располагает достаточными финансовыми ресурсами для дальнейшего проведения валютных интервенций в поддержку гривни в случае необходимости. По данным ведомства, международные резервы Украины на начало февраля составили 13,4 млрд долл.

В течение недели НБУ два раза выходил на аукционы для продажи валюты. Банки купили свыше 45 млн долл. по средневзвешенному курсу 27,19 и 27,24 грн/долл. По словам заместителя главы Нацбанка Олега Чурия, данные действия регулятора направлены на сглаживание избыточных колебаний курса гривни. Так, с начала года НБУ провел три аукциона по покупке валюты, на которых приобрел 65,7 млн долл., и 10 аукционов по продаже, в ходе которых продал 238,5 млн долл.

Однако польза для поддержки стабильности курса гривни от выполняемых регулятором валютных интервенций пока не видна. К примеру, если на начало недели котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке установились на уровне 27,00/27,10 грн/долл., то в четверг показатели были несколько выше - 27,27/27,37 грн/долл.

Едва ли не главным фактором такой тенденции является политическая нестабильность в стране. Выход нескольких политических сил из коалиции, желание главы государства любой ценой избавиться от премьера Яценюка ставит крест на сотрудничестве с ключевым донором страны – Международным валютным фондом. А раз так - не стоит ждать и помощи от остальных западных партнеров.

Между тем, в НБУ верят в лучшее. Там ожидают, что оживление деловой активности в стране, восстановление политической стабильности и продолжение сотрудничества с МВФ должны устранить временные дисбалансы на валютном рынке.

Неожиданное падение производства

На минувшей неделе Государственная служба статистики обнародовала результаты работы промышленности за первый месяц 2016 года. Согласно данным ведомства, спад промпроизводства в январе текущего года к январю прошлого года замедлился до 1,7%, при этом по сравнению с декабрем прошлого года промпроизводство упало на 18,6%.

По словам главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, данные показатели оказались хуже оптимистичной оценки, предполагающей рост на 4,4% в исчислении год к году, из-за неожиданно слабой динамики в некоторых крупных отраслях, а также из-за пересмотра данных за январь прошлого года.

Наибольшее падение в январе было зафиксировано в производстве компьютеров, электрической и оптической продукции, деревообрабатывающей и химической промышленностях, фармацевтике, а также производстве мебели и другой продукции.

Список регионов с наибольшим падением производства возглавили Луганская, Донецкая и Закарпатская области, при этом положительная динамика промпроизводства в 2015 году зафиксирована только в трех регионах: в Житомирской области – «плюс» 9,8%, Винницкой - «плюс» 4,5% и Ривненской – «плюс» 0,5%.

Как отмечает эксперт, в такой ситуации прогноз роста промышленного производства в стране по итогам 2016 года от Dragon Capital может быть слабо выполнимым.

«Если динамика в секторе не улучшится в ближайшие месяцы, то наш прогноз роста промышленного производства в 2016 году на 2,5% год к году окажется под угрозой», - сказала Белан.

При формировании бюджета на 2016 год правительство закладывало показатель роста ВВП в 2%. Вместе с тем, премьер-министр Арсений Яценюк не исключал, что этот показатель будет пересмотрен с учетом всех, прежде всего, внешних факторов, в числе которых - продолжающееся падения цен на ключевых для Украины товарных рынках.

В то же время, в Министерстве экономического развития и торговли уже в первой половине года ожидают активизацию экономической деятельности в стране, благодаря чему рост экономики за 6 месяцев текущего года должен составить 1%.

«В первом полугодии ожидается активизация экономической деятельности за счет восстановления работы предприятий на востоке Украины, увеличения зарплат, снижения убыточности за счет снижения ставок ЕСВ на фонд оплаты труда», - отмечают в Минэкономразвития.

Вместе с тем, негативным будет влияние падения цен на ключевых товарных рынках и ограничения со стороны России, сообщают в министерстве.

Новая инфраструктура для аграриев

Помочь осуществлению прогноза роста экономики и промышленного производства может привлечение инвестиций в новое строительство, о которых Украина и США договорились на минувшей неделе. 24 февраля странами было подписано инвестиционное соглашение на общую сумму порядка 100 млн долл. о строительстве зернового терминала в порту «Южный» (Одесская обл.). Одной из сторон соглашения выступила американская компания Cargill, которая является одним из лидеров крупнейших мировых частных компаний, инвестирующих в пищевое производство.

Меморандум о намерениях построить зерновой терминал в порту «Южный» был подписан еще в августе 2015 года. Согласно договору, строительством нового погрузочного терминала будет заниматься компания «МВ Карго», тогда как Cargill обязуется приобрести 51% готового объекта. При этом, по условиям меморандума, госпредприятие «Администрация морских портов Украины» обязуется провести дноуглубление в порту.

По информации Cargill, компания «МВ Карго» будет финансировать строительство как за счет частных средств, так и привлеченных кредитов, которые в данный момент являются предметом переговоров с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и с Международной финансовой корпорацией (МФК).

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт отметил, что строительство нового терминала позволит увеличить экспортные возможности Украины и создаст сотни новых рабочих мест.

Проект строительства зернового терминала является одним из шагов по расширению украинской портовой и производственной инфраструктуры, направленных на увеличение экспортных возможностей нашей страны в аграрной сфере.

Учитывая, что власти оценивают отечественный аграрный сектор как локомотив экономики, то интерес к его дальнейшему развитию вполне очевиден. В интервью УНИАН министр аграрной политики Алексей Павленко рассказал, что украинские аграрии в 2016 году получат доступ к дешевым кредитам по специальной программе Европейского инвестиционного банка, который предоставляет Украине 10 млрд грн для кредитования агросектора под процент, по которому привлекают финансирование фермеры в ЕС.

«На уровне правительства мы подписали меморандум с Европейским инвестиционным банком на 400 млн евро – это почти 10 млрд грн дешевых, «длинных» денег для наших аграриев», – сказал министр. Но для того, чтобы Украина получила эти средств народным депутатам стоит не медлить с ратификацией соответствующего соглашения.

Как подчеркивает Павленко, Украина - единственная страна в мире, способная удвоить аграрное производство, довести его порядка до 100 млн тонн и, как следствие, нарастить агроэкспорт. По его мнению, ключевым условием достижения цели является рост вложений в 1 га земель сельскохозяйственного назначения, а также в инфраструктуру, особенно в портовую.

Пайетт считает, что Украина обладает всеми возможностями для того, чтобы стать сельскохозяйственной сверхдержавой.

Александр Гречко (УНИАН)