Минувшая неделя ознаменовалась значимыми экономическими событиями / regioninvest.by

Баланс недели: ослабление гривни, падение производства и зеленый свет транзиту

09:05, 27 февраля 2016
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Власти Украины и России обоюдно заявили о возобновлении транзита, гривня продолжает ослабевать, несмотря на поддержку Нацбанка, а неожиданное падение промышленного производства в январе может ухудшить прогнозы роста экономики – таковы основные экономические новости минувшей недели.

Минувшая неделя ознаменовалась значимыми экономическими событиями / regioninvest.by

Одной из топ-тем минувшей недели стала украинско-российская транзитная война. Судя по всему, активные действия близки к завершению. После того, как Россия заявила о возможности снять ограничения на транзитные грузоперевозки, Кабинет министров в свою очередь с 25 февраля дал зеленый свет проезду российских фур через нашу страну и попросил силовиков обеспечить безопасность движения транзитных потоков.

Напомним, 11 февраля украинские активисты начали блокировать выезд из страны грузовиков с российскими номерами, и уже 14 февраля Москва в одностороннем порядке остановила транзит украинских фур по своей территории. На следующий день Кабинет министров ввел зеркальные меры на действия северного соседа. При этом с 18 февраля стороны договорились о введении временного режима «еду домой», при котором грузовикам с символами UA и RUS на номерных знаках разрешили доехать до точки назначения.

«На данном этапе, согласно двусторонним соглашениям, ограничений нет (по прямым въездам на территории обеих стран - УНИАН). Мы действуем в рамках международных норм. Если наши соседи могут действовать вне рамок, то мы себе этого позволить не можем», - сказал министр инфраструктуры Андрей Пивоварский 25 февраля.

Но с данным решением оказалась не согласна часть активистов, которые заявили, что могут вновь блокировать транзит российских фур, поэтому профильное министерство начало вести с ними переговоры с целью не допустить таких действий.

«Конечно мы с ними (активистами блокады - УНИАН) будем общаться. Иначе транзит заберут другие страны, но, когда после блокирования транзита через два-три месяца умрет какой-то мини отель где-то в Житомирской области из-за того, что туда не приедут водители, - что мы будем делать?», - заявил министр.

Пивоварский: Мы действуем в рамках международных норм / Фото УНИАН

Кроме того, он сообщил, что зачастую грузовики с российской регистрацией принадлежат не российской компании, а транснациональной с активами в ряде стран, в том числе в России.

Стоит также отметить, что дальнейшая блокада транзита российских грузовиков могла привести к тому, что европейские грузоотправители начали бы обсуждать идею перенаправления фур через Польшу и Беларусь. А это могло лишить Украину значительных денежных средств, поскольку новый «Шелковый путь» для доставки грузов в обход России пока не популярен из-за более высокой стоимости.

Вместе с тем, транзитное эмбарго, введенное Россией относительно украинских грузов в начале января текущего года, значительно ухудшило показатель экспорта нашей страны. По словам заместителя министра экономического развития и торговли - торгового представителя Украины Наталии Микольской, объем экспорта украинской продукции в страны Средней Азии и Кавказа из-за российского эмбарго в январе текущего года упал на 60-80%.

Микольская: Действия России не соответствуют принципам ВТО

В ходе заседания Генерального совета ВТО Микольская обратила внимание российской стороны на несоответствие принятых Россией мер принципам и соглашениям Организации и призвала северного соседа восстановить недискриминационный подход в отношениях.

Гривня продолжает дешеветь

На минувшей неделе украинцы продолжали наблюдать девальвацию гривни и малоуспешные попытки регулятора сдержать падение национальной валюты. НБУ в очередной раз заявил, что располагает достаточными финансовыми ресурсами для дальнейшего проведения валютных интервенций в поддержку гривни в случае необходимости. По данным ведомства, международные резервы Украины на начало февраля составили 13,4 млрд долл.

В течение недели НБУ два раза выходил на аукционы для продажи валюты. Банки купили свыше 45 млн долл. по средневзвешенному курсу 27,19 и 27,24 грн/долл. По словам заместителя главы Нацбанка Олега Чурия, данные действия регулятора направлены на сглаживание избыточных колебаний курса гривни. Так, с начала года НБУ провел три аукциона по покупке валюты, на которых приобрел 65,7 млн долл., и 10 аукционов по продаже, в ходе которых продал 238,5 млн долл.

Однако польза для поддержки стабильности курса гривни от выполняемых регулятором валютных интервенций пока не видна. К примеру, если на начало недели котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке установились на уровне 27,00/27,10 грн/долл., то в четверг показатели были несколько выше - 27,27/27,37 грн/долл.

На минувшей неделе гривня продолжила падение / epizod.com.ua

Едва ли не главным фактором такой тенденции является политическая нестабильность в стране. Выход нескольких политических сил из коалиции, желание главы государства любой ценой избавиться от премьера Яценюка ставит крест на сотрудничестве с ключевым донором страны – Международным валютным фондом. А раз так - не стоит ждать и помощи от остальных западных партнеров.

Между тем, в НБУ верят в лучшее. Там ожидают, что оживление деловой активности в стране, восстановление политической стабильности и продолжение сотрудничества с МВФ должны устранить временные дисбалансы на валютном рынке.

Неожиданное падение производства

В январе зафиксирован спад промпроизводства / www.info-prom.com.ua

На минувшей неделе Государственная служба статистики обнародовала результаты работы промышленности за первый месяц 2016 года. Согласно данным ведомства, спад промпроизводства в январе текущего года к январю прошлого года замедлился до 1,7%, при этом по сравнению с декабрем прошлого года промпроизводство упало на 18,6%.

По словам главного экономиста Dragon Capital Елены Белан, данные показатели оказались хуже оптимистичной оценки, предполагающей рост на 4,4% в исчислении год к году, из-за неожиданно слабой динамики в некоторых крупных отраслях, а также из-за пересмотра данных за январь прошлого года.

Наибольшее падение в январе было зафиксировано в производстве компьютеров, электрической и оптической продукции, деревообрабатывающей и химической промышленностях, фармацевтике, а также производстве мебели и другой продукции.

Список регионов с наибольшим падением производства возглавили Луганская, Донецкая и Закарпатская области, при этом положительная динамика промпроизводства в 2015 году зафиксирована только в трех регионах: в Житомирской области – «плюс» 9,8%, Винницкой - «плюс» 4,5% и Ривненской – «плюс» 0,5%.

Как отмечает эксперт, в такой ситуации прогноз роста промышленного производства в стране по итогам 2016 года от Dragon Capital может быть слабо выполнимым.

«Если динамика в секторе не улучшится в ближайшие месяцы, то наш прогноз роста промышленного производства в 2016 году на 2,5% год к году окажется под угрозой», - сказала Белан.

При формировании бюджета на 2016 год правительство закладывало показатель роста ВВП в 2%. Вместе с тем, премьер-министр Арсений Яценюк не исключал, что этот показатель будет пересмотрен с учетом всех, прежде всего, внешних факторов, в числе которых - продолжающееся падения цен на ключевых для Украины товарных рынках.

В то же время, в Министерстве экономического развития и торговли уже в первой половине года ожидают активизацию экономической деятельности в стране, благодаря чему рост экономики за 6 месяцев текущего года должен составить 1%.

«В первом полугодии ожидается активизация экономической деятельности за счет восстановления работы предприятий на востоке Украины, увеличения зарплат, снижения убыточности за счет снижения ставок ЕСВ на фонд оплаты труда», - отмечают в Минэкономразвития.

Вместе с тем, негативным будет влияние падения цен на ключевых товарных рынках и ограничения со стороны России, сообщают в министерстве.

 Новая инфраструктура для аграриев

Помочь осуществлению прогноза роста экономики и промышленного производства  может привлечение инвестиций в новое строительство, о которых Украина и США договорились на минувшей неделе. 24 февраля странами было подписано инвестиционное соглашение на общую сумму порядка 100 млн долл. о строительстве зернового терминала в порту «Южный» (Одесская обл.). Одной из сторон соглашения выступила американская компания Cargill, которая является одним из лидеров крупнейших мировых частных компаний, инвестирующих в пищевое производство.

Меморандум о намерениях построить зерновой терминал в порту «Южный» был подписан еще в августе 2015 года. Согласно договору, строительством нового погрузочного терминала будет заниматься компания «МВ Карго», тогда как Cargill обязуется приобрести 51% готового объекта. При этом, по условиям меморандума, госпредприятие «Администрация морских портов Украины» обязуется провести дноуглубление в порту.

По информации Cargill, компания «МВ Карго» будет финансировать строительство как за счет частных средств, так и привлеченных кредитов, которые в данный момент являются предметом переговоров с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и с Международной финансовой корпорацией (МФК).

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джеффри Пайетт отметил, что строительство нового терминала позволит увеличить экспортные возможности Украины и создаст сотни новых рабочих мест.

Пайетт: Украина обладает всеми возможностями, чтобы стать сельскохозяйственной сверхдержавой / Фото УНИАН

Проект строительства зернового терминала является одним из шагов по расширению украинской портовой и производственной инфраструктуры, направленных на увеличение экспортных возможностей нашей страны в аграрной сфере.

Учитывая, что власти оценивают отечественный аграрный сектор как локомотив экономики, то интерес к его дальнейшему развитию вполне очевиден. В интервью УНИАН министр аграрной политики Алексей Павленко рассказал, что украинские аграрии в 2016 году получат доступ к дешевым кредитам по специальной программе Европейского инвестиционного банка, который предоставляет Украине 10 млрд грн для кредитования агросектора под процент, по которому привлекают финансирование фермеры в ЕС.

«На уровне правительства мы подписали меморандум с Европейским инвестиционным банком на 400 млн евро – это почти 10 млрд грн дешевых, «длинных» денег для наших аграриев», – сказал министр. Но для того, чтобы Украина получила эти средств народным депутатам стоит не медлить с ратификацией соответствующего соглашения.

Павленоко: Украина - единственная страна в мире, способная удвоить аграрное производство

Как подчеркивает Павленко, Украина - единственная страна в мире, способная удвоить аграрное производство, довести его порядка до 100 млн тонн и, как следствие, нарастить агроэкспорт. По его мнению, ключевым условием достижения цели является рост вложений в 1 га земель сельскохозяйственного назначения, а также в инфраструктуру, особенно в портовую.

Пайетт считает, что Украина обладает всеми возможностями для того, чтобы стать сельскохозяйственной сверхдержавой.

Александр Гречко (УНИАН)

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