Яценюк обещает укрепить банковскую систему, провести прозрачную приватизацию и реформу госпредприятий

Об этом глава правительства Арсений Яценюк заявил в программе «10 минут с премьер-министром», сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Читайте такжеНеудачная попытка формирования нового Кабмина поставит под угрозу сотрудничество с МВФ - ЯценюкОн напомнил, что правительство разработало план действий на 2016 год. «Основа нашей программы – это реализация соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом», - подчеркнул Яценюк.

Яценюк подчеркнул, что правительственный план действий состоит из двух основных направлений: «Первое - это экономический рост, в том числе создание новых рабочих мест и снижение уровня бедности; второй – восстановление социального контракта, или, я бы назвал это «служение украинскому народу и восстановление доверия к власти».

По словам Яценюка, для экономического роста правительство предусмотрело несколько основных шагов, среди которых укрепление банковской системы и возобновление доступного кредитования; проведение эффективной и исторически прозрачной приватизации с привлечением широкого круга инвесторов; реформа государственных предприятий.

По словам Яценюка, в плане правительства также новая индустриальная политика, назначения новых эффективных менеджеров в 50 крупнейших государственных компаний, открытие новых рынков для украинского экспорта, подписание соглашений о зоне свободной торговли с Канадой, Турцией и Израилем, открытие не менее четырех торговых миссий для продвижения украинских экспортеров на новые рынки и расширение географии проведения бизнес-форумов.

Правительство также предлагает максимально увеличить эффективность инвестиций от государственных капитальных расходов. «70% их будет направляться на реконструкцию дорог, 30% - на завершение объектов, которые находятся на финальной стадии строительства», - уточнил он.

«Рост цен можно остановить через эффективную бюджетную, валютную и экономическую политику. Для этого Украина должна продолжать реформы в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями. Мы должны обеспечить эффективную фискальную политику, перейти на осуществление электронных закупок во всех государственных учреждениях, перейти на денежные адресные социальные выплаты, воспользоваться введенным правительством двукратным уменьшением налога на заработную плату и вывести ее из тени, провести реформу Государственной фискальной службы, побороть коррупцию на таможне через привлечение западных советников таможенной службы», - сказал глава правительства.

Он отметил необходимость завершить реформу в области энергетики. «Мы прожили зиму, не покупая в России ни одного кубического метра газа. Должны обеспечить доходность и независимость НАК «Нафтогаз Украины», увеличение добычи собственных энергетических ресурсов и полную энергетическую независимость страны в ближайшие десять лет. И это реально. Замена котлов, утепление домов, продление программы субсидий и оплата исключительно за качественные жилищно-коммунальные услуги - является основной частью энергетической реформы страны», - отметил Яценюк.

«В сфере борьбы с коррупцией, мы должны назначить нового независимого генерального прокурора Украины, укреплять авторитет и обеспечить эффективную деятельность Национального агентства по розыску и управления активами, Государственного бюро расследований и Национального агентства по предотвращению коррупции», - подчеркнул Яценюк.

Глава правительства отметил, что в этом году крайне необходимо конфисковать и вернуть государству $1,5 млрд, которые были украдены бывшими высокопоставленными чиновниками и которые уже арестованы благодаря действиям правительства в украинских государственных банках.

«Эти средства будут направлены на обороноспособность страны, на повышение социального обеспечения граждан Украины», - сказал он.

«Это моя программа. Такая программа должна стать нашей общей программой. Эти конкретные действия требуют поддержки президента страны, его фракции и других здоровых сил в украинском парламенте», - подчеркнул Яценюк.