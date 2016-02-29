Украинцам возобновят доплату за работу в Чернобыльской зоне отчуждения

Украинцы, работающие в Чернобыльской зоне отчуждения, будут вновь получать доплату, которая была отменена в прошлом году.

Соответствующий закон от 4 февраля текущего года "О внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы" опубликован в газете "Урядовый курьер".

Как отмечается в сообщении, размер доплаты будет устанавливать Кабинет министров Украины.

Ранее во время принятия закона в парламенте председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Николай Томенко заявил, что законом предусмотрено установить надбавки к зарплате 4311 работникам, в частности уборщикам, электрикам, водителям.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 4 февраля приняла Закон "О внесении изменения в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы" (относительно граждан, работающих в зоне отчуждения).

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Николай Томенко во время обсуждения законопроекта пояснил, что работающие в зоне отчуждения люди с момента катастрофы имели небольшую надбавку в заработной плате, однако в прошлом году эта надбавка была снята.