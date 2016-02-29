Убыток работающих банков за январь составил почти 900 миллионов

11:10, 29 февраля 2016
Финансы
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Доходы банков составили 12,180 миллиарда, расходы - 13,070 миллиарда гривень.

REUTERS

Суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, за январь 2016 года составил 890 миллионов гривень, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно приведенным данным, 90 банков в январе получили прибыль на уровне 1,6 миллиарда гривень.

Доходы банков за месяц по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизились на 17,5% - до 12,180 миллиарда гривень, расходы также снизились - на 7,4% до 13,070 миллиарда гривень.

По оценкам НБУ, сокращение доходов в первую очередь обусловлено убытками банков от торговых операций, которые за январь составили 1,841 миллиарда гривень, прежде всего за счет убытков от торговли иностранной валютой и банковскими металлами.

Снижение расходов обусловлено сокращением объемов отчислений в резервы по активным операциям, объем которых по сравнению с январем предыдущего года снизился почти в 3 раза – до 1,269 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, банковская система Украины, без учета неплатежеспособных банков, в 2015 году получила рекордный убыток на уровне 66,6 миллиарда гривень. В том числе 71 банк завершил 2015 год с прибылью, общая сумма которой составила 5,2 миллиарда гривень.

По оценкам НБУ, рост убытков в конце 2015 года обусловлен переходом банков на международные стандарты бухгалтерского учета с 1 декабря 2015 года, в связи с чем финучреждения провели корректировку процентных доходов.

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В 2014 году банковская система Украины получила 52,966 миллиарда гривень убытков.

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