Нацбанк рассмотрит вопрос ограничений на валютном рынке на этой неделе
Правление НБУ рассмотрит вопрос продления либо изменения админограничений на валютном рынке.
Правление Национального банка Украины рассмотрит вопрос продления либо изменения административных ограничений на валютном рынке на этой неделе, сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.
По информации пресс-службы, заседание правления с рассмотрением вопроса сохранения либо изменения текущих мер на валютном рынке состоится на этой неделе, после чего НБУ не позднее 3 марта обнародует новое постановление.
Пакет административных ограничений, веденных постановлением №863 в декабре прошлого года и действующих до 4 марта 2016 года включительно, содержит требование по обязательной продаже 75% валютной выручки экспортерами и 90-дневному контролю расчетов по внешнеэкономическим контрактам, а также запрет досрочного погашения кредитов резидентами нерезидентам, запрет возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам, обязательство банков согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тыс. долларов США.
Помимо этого, до 4 марта включительно действуют ограничения на переводы валюты со счетов клиентов эквивалентом 15 тысяч гривень без подтверждающих документов и 150 тысяч гривень при наличии подтверждающих документов, на выдачу наличной гривни через кассы и банкоматы до 300 тысяч гривень в сутки и валюты до эквивалента 20 тысяч гривень в сутки. Покупка валюты банками по собственным операциям ограничена 0,1% регулятивного капитала в день, покупка наличной валюты физлицами – эквивалентом 3 тысяч гривень в день.
Впоследствии регулятор вносил изменениями в постановление №863 в январе этого года, которыми усовершенствовал порядок получения резидентами кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов. Также в январе НБУ улучшил условия покупки иностранной валюты для банков - первичных дилеров облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте.
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Как сообщал УНИАН, украинская гривня в феврале 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар. После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21,5-23,5 гривни/доллар и удерживалась в этом коридоре более 9 месяцев.
С середины января 2016 года котировки гривни к доллару США сдвинулись в сторону снижения – до 24-25 гривень/доллар в январе и до 26-27 гривни/доллар в феврале, а курсы наличного и "черного" рынков достигали 27-29 гривни/доллар.
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В пятницу, 26 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,20 гривни/доллар. Средневзвешенный курс гривни на межбанке по данным НБУ к 16:00 установился на уровне 27,0544 гривни/доллар.