Нацбанк рассмотрит вопрос ограничений на валютном рынке на этой неделе

Правление Национального банка Украины рассмотрит вопрос продления либо изменения административных ограничений на валютном рынке на этой неделе, сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

По информации пресс-службы, заседание правления с рассмотрением вопроса сохранения либо изменения текущих мер на валютном рынке состоится на этой неделе, после чего НБУ не позднее 3 марта обнародует новое постановление.

Пакет административных ограничений, веденных постановлением №863 в декабре прошлого года и действующих до 4 марта 2016 года включительно, содержит требование по обязательной продаже 75% валютной выручки экспортерами и 90-дневному контролю расчетов по внешнеэкономическим контрактам, а также запрет досрочного погашения кредитов резидентами нерезидентам, запрет возврата инвестиций и перечисления дивидендов иностранным инвесторам, обязательство банков согласовывать с НБУ заявки на покупку валюты свыше эквивалента 50 тыс. долларов США.

Помимо этого, до 4 марта включительно действуют ограничения на переводы валюты со счетов клиентов эквивалентом 15 тысяч гривень без подтверждающих документов и 150 тысяч гривень при наличии подтверждающих документов, на выдачу наличной гривни через кассы и банкоматы до 300 тысяч гривень в сутки и валюты до эквивалента 20 тысяч гривень в сутки. Покупка валюты банками по собственным операциям ограничена 0,1% регулятивного капитала в день, покупка наличной валюты физлицами – эквивалентом 3 тысяч гривень в день.

Впоследствии регулятор вносил изменениями в постановление №863 в январе этого года, которыми усовершенствовал порядок получения резидентами кредитов и займов в иностранной валюте от нерезидентов. Также в январе НБУ улучшил условия покупки иностранной валюты для банков - первичных дилеров облигаций внутреннего государственного займа в иностранной валюте.

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Как сообщал УНИАН, украинская гривня в феврале 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу до нового исторического минимума на уровне 30,01 гривни/доллар. После введения НБУ ряда ограничений на валютном рынке и получения первого транша от Международного валютного фонда в рамках новой программы гривня укрепилась до 21,5-23,5 гривни/доллар и удерживалась в этом коридоре более 9 месяцев.

С середины января 2016 года котировки гривни к доллару США сдвинулись в сторону снижения – до 24-25 гривень/доллар в январе и до 26-27 гривни/доллар в феврале, а курсы наличного и "черного" рынков достигали 27-29 гривни/доллар.

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В пятницу, 26 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,10/27,20 гривни/доллар. Средневзвешенный курс гривни на межбанке по данным НБУ к 16:00 установился на уровне 27,0544 гривни/доллар.