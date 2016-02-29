Гривня торгуется на межбанке по 27,17 за доллар
13:21, 29 февраля 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5950/29,7050 грн/евро.
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 27,1339 грн/долл. / Фото УНИАН
В понедельник, 29 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,07/27,17 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5950/29,7050 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3550/0,3570 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,1339 грн/долл., к этому часу заключено 76 сделок на сумму 30,78 млн долл.
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