Гривня торгуется на межбанке по 27,17 за доллар

В понедельник, 29 февраля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,07/27,17 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5950/29,7050 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3550/0,3570 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,1339 грн/долл., к этому часу заключено 76 сделок на сумму 30,78 млн долл.