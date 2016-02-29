Украина готовит ответ на иск России по "кредиту Януковича" в $3 миллиарда

Украина проводит работу с юридическими советниками по подготовке позиции страны в судебном разбирательстве с Россией в Высоком суде Лондона по кредиту в 3 млрд долл., полученному во время Революции достоинства предыдущими властями.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Артем Шевалев после пресс-конференции в Киеве.

"Проводится юридическая работа с юридическими советниками, и пока мы не будем комментировать", - сказал он.

При этом чиновник отметил, что ход судебного разбирательства комментировать пока преждевременно.

Напомним, Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины после непогашения нашей страной основной суммы долга и процентов по кредиту на 3 млрд долл., полученному Украиной в рамках договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем в декабре 2013 года, в разгар Революции достоинства. Кредит был выдан посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу, что приравнивает его к коммерческому, однако российская сторона настаивает, что данный заем является межгосударственным, поскольку покупателем облигаций был российский государственный фонд.

В Минфине Украины заявили о готовности решительно отстаивать свои интересы в урегулировании вопроса долга по российским бондам в 3 миллиарда долларов, который был выдан правительству Януковича в 2013 года.

Читайте такжеСуд между Украиной и Россией по "кредиту Януковича" растянется на несколько лет - эксперты

Как сообщал УНИАН, Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. «Российские» облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию и подлежащих обмену на новые бумаги, в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. В ходе переговоров российская сторона в публичных заявлениях настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов - участников реструктуризации, что запрещено меморандумом об обмене облигаций, заключенным между Украиной и держателями реструктуризированных облигаций.

18 декабря 2015 года Украина объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 миллиарда долларов. Мораторий вступил в силу 20 декабря 2015 года.

Выплаты по этим долгам останавливаются до момента принятия предложений Украины по реструктуризации или принятия соответствующего судебного решения.

Долг в 3 миллиарда долларов был признан официальным долгом специальным решением ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда.

В середине января глава Минфина Яресько подчеркнула, что Украина не предложит России новых условий реструктуризации долга, но формат реструктуризации может отличаться от долговой операции, проведенной украинским правительством в августе-ноябре 2015 года.

Украина и Комитет кредиторов 27 августа 2015 года достигли соглашения о реструктуризации части государственного долга общим объемом 15 млрд долл., которая предполагает полное списание 3 млрд долл., отсрочку платежей по телу кредита в сумме 8,5 млрд долл. на 4 года, а также фиксирование ставки купона по всем бондам на уровне 7,75% годовых.