В Минфине не знают, когда возобновится сотрудничество с МВФ

Украина и Международный валютный фонд пока не согласовали обновленный текст меморандума о сотрудничестве, который позволит продолжить кредитование нашей страны.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Артем Шевалев после пресс-конференции в Киеве.

“Обновленного текста меморандума пока нет”, - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

При этом чиновник не назвал возможные сроки возобновления сотрудничества с Фондом, а в ответ на вопрос о характере проблем, которые не дают возможность продолжить кредитование, сослался на последнее заявление директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, отмечающей замедление реформ и коррупцию как основные проблемы в сотрудничестве.

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Напомним, согласование и подписание Меморандума позволит Фонду назначить дату заседания Совета директоров, в ходе которого будет решен вопрос о предоставлении нашей стране третьего кредитного транша в объеме 1,7 миллиарда долларов. Первые два транша Украина получила в 2015 году, их общий объем составил 6,7 миллиарда долларов.

Ранее предполагалось, что Меморандум будет подписан и отправлен в штаб-квартиру МВФ после отчета правительства в Верховной Раде - после 16 февраля.

Как сообщал УНИАН, второй пересмотр программы реформ проходил для Украины в два этапа. Миссия МВФ работала в Киеве в сентябре прошлого года и 2 октября 2015 года приостановила переговоры в связи с необходимостью проведения местных выборов, а также дискуссий внутри страны по налоговой реформе и проекту госбюджета на 2016 год. В ноябре переговоры возобновились.

На текущий момент Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Получение третьего транша кредита является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 миллиарда долларов финансовой помощи – 1 миллиарда долларов в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.

Одним из факторов, приостановивших работу по меморандуму, стали разговоры о возможной отставке правительства. Вопрос отставки правительства обсуждается с начала года в связи с заявлениями об отставке сразу нескольких министров. В частности, заявления сделали министр агрополитики и продовольствия Алексей Павленко, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, министр здравоохранения Александр Квиташвили, а также глава Минэкономразвития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

Отставка Абромавичуса вызвала наиболее острую реакцию в деловых кругах и дипломатическом сообществе, поскольку он прямо обвинил представителей фракции "Блока Петра Порошенко" в парламенте в давлении на Минэкономразвития. Вслед за отставкой Абромавичуса заявления об отставке написали его заместители, включая торгового представителя Украины Наталью Микольскую. Обеспокоенность отставкой выразили послы 9 стран, включая страны "Большой семерки", представители МВФ и Госдепартамента США.

Вместе с тем, 4 февраля в ходе внеочередного заседания правительства Павленко, Пивоварский и Квиташвили отозвали свои заявления. Абромавичус сказал, что решения об уходе из правительства менять не будет.

10 февраля директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард отметила, что МВФ будет сложно продолжать сотрудничество с Украиной, если страна не вернется на путь реформ и не проявит результатов в борьбе с коррупцией.

Заявление главы МВФ обусловили ряд заявлений украинских властей, выразивших необходимость возобновления реформ.

16 февраля в Верховной Раде премьер-министр Украины представил отчет о деятельности правительства за 2015 год. Работа Кабмина была признана парламентариями неудовлетворительной. Вместе с тем, постановление об отставке правительства не набрало нужного количества голосов народных депутатов.

Справка УНИАН. МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.